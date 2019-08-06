سفارة المملكة بالأردن تودع ضيوف خادم الحرمين من الحجاج الفلسطينيين

ودعت سفارة المملكة لدى الأردن في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمّان اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين محمد العتيق.

وأشار العتيق إلى حرص وعناية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، على توفير كافة سبل الراحة للحجاج ضيوف البرنامج، لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين - بإذن الله -، موضحًا أن المملكة تسعى منذ تأسيسها إلى تقديم كل ما يحتاجه الحاج والمعتمر من خدمات وإمكانيات وتسهيلات تجعل أداء هذا الركن العظيم رحلة إيمانية ممتعة.

بدورهم، أعرب الحجاج عن سعادتهم وفخرهم بهذه اللفتة الكريمة، واصفينها بأنها ليست مستغربة على خادم الحرمين الشريفين، مشيدين بالاهتمام الكبير والرعاية الدؤوبة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة على جميع المستويات وفي جميع المحافل الدولية والإقليمية.

ونوهوا بالتسهيلات والإجراءات الميسرة التي وجدها حجاج ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليتمكنوا من أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة، سائلين الله تعالى أن يديم الأمن والأمان والعز والاستقرار على المملكة وأن يحفظها من كل مكروه.

وحضر حفل الوداع رئيس القسم القنصلي في السفارة الدكتور فهاد الرشيدي، ومدير إدارة المراسم أسامة الثنيان، وعدد من أعضاء السفارة.