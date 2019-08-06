الشاب الذي صور والدته وهي ترتدي زي التخرج: "تعبت كتير في حياتها.. كنت بسعدها"

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كشف أحمد حامد حجازي، الشاب الذي قام بتصوير والدته وهي ترتدي زي التخرج، وقام بالاحتفال معها بتخرجه من كلية الآداب بجامعة طنطا، أسباب إقدامه على هذه الواقعة.



وقال أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والذي يُعرض على شاشة "TeN"، إنه أقدم على هذه الخطوة رغبة منه في إسعاد والدته بطريقة مختلفة، موضحًا أن والدته تعبت كثيرًا في حياتها، وقامت بتحمل المسؤولية منذ صغرها بعد أن توفي والدها وهي صغيرة، فأصبحت بمثابة أمًا لأشقائها ولم تعيش طفولتها.



وتابع: "تعبت أوي في تربية أخواتها لأنها اتيتمت وهي صغيرة، ولم تعيش طفولتها، وبعد كده تزوجت من شخص لديه 3 أطفال بنتين وولد، وقامت بتربيتهم على أكمل وجه، وانجبتني أنا وأخويا، وربتني أفضل تربية"، مستطردًا: "مش عارف أرد لها الجميل".



وواصل: "أمي بالذات اللي عمرها ما تعملت مع أبناء زوجها على أنها مرات أب، أنا كبرت وشوفت أمي بتعاملهم ازاي، نفس معاملتي أنا وأخويا بالضبط، كلمة مرات الأب دي مستحيل تتقال على واحدة زي أمي".