أوندا سيرو: ريال مدريد يفتح المجال أمام برشلونة لضم صفقته بسهولة

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن ما تردد حول رغبة نادي ريال مدريد الاسباني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الاسبانية أن ‏نادي ريال مدريد الاسباني أنكر تمامًا أن نادي باريس سان جيرمان عرض عليهم الحصول على خدمات "نيمار" لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن نادي ريال مدريد نفي أيضًا نيته التعاقد مع اللاعب البرازيلي هذا الصيف.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن باريس سان جيرمان عرض على ريال مدريد ضم نيمار لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي خلال الصيف المقبل، وهو ما نفاه النادي المدريدي جملة وتفصيلًا.





ويرتبط "نيمار" بالإنتقال لصفوف برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.