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ريال مدريد ينتظر إشارة زيدان لخطف صفقة القرن من برشلونة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:24 م
ريال مدريد ينتظر إشارة زيدان لخطف صفقة القرن من برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، قرر عرض النجم الدولي البرازيلى نيمار جونيور دا سيلفا، على ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن باريس عرض نيمار على ريال مدريد، ليتعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى دور زيدان الذي سيحدد إذا كان يريد اللاعب أم لا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن النادى الباريسي، قرر الاستغناء عن نيمار، لتوتر الوضع فى الفترة الأخيرة، مع العلم أن مسئولى النادى يبذلون قصارى جهدهم حتى لا ينتقل إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الذى يستعى للتعاقد معه مؤخرا.
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