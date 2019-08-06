نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: قناة السويس شريان هام لدول العالم

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قال الدكتور محمد داوود، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قناة السويس تمثل شريان هام لدول العالم، مشيرًا إلى أن 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحرا.



وأضاف "داوود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء أن قناة السويس تعمل على تقليل المسافات بين الشرق والغرب، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة أدت إلى تقليل فترة انتظار السفن والتي تمثل تقليل في تكلفة النقل.



هذا وقد حققت قناة السويس إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2018-2019، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر “العملة الصعبة” للحكومة، وفقا لما أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية للقناة.



وقالت الهيئة في بيان لها، بشأن احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقناة الجديدة والموافق 6 أغسطس، أن إيرادات القناة زادت بنحو 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4%.



ووصل عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70 ألف و679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع وبلغت العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي 20182019 رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 104 مليارات جنيه مصري.

كما حققت القناة أكبر رقم قياسي في تاريخها بعبور 81 بحمولات 6.1 مليون طن فى يوم واحد ونستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم فئة “Megamax 24” بطاقة 23 ألف حاوية.

