صاحب جلسة تصور رد الجميل: مكنتش أتوقع هذا الكم من رد الفعل

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قال أحمد حماد، صاحب جلسة تطوير رد الجميل مع والدته، إن فكرة جلسة التصوير جاءت فجأة، كنوع من رد الجميل لوالدته، معقبًا: "مكنتش أتوقع هذا الكم من رد الفعل".



وتابع "حامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن والدته عانت منذ أن كانت صغيرة للغاية، معقبًا: "هي اللي ربت اخوتها، وكانت أم بالنسبة ليهم، وهي أحسن أم في الدنيا".



من جانبها قالت آمنة عبد المطلب، والدة أحمد التي ظهرت في جلسة التصوير خلال نفس المداخلة الهاتفية: "أنا تعبت كثير في تربية أولادي، وانا مش بشتغل لأني فلاحة".

