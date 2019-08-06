صحة الفيوم: رفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى

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أعلن الدكتور هشام مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، خلال اجتماعه اليوم وبحضور الدكتور شريف صبحي مدير إدارة الطوارئ مع مديري المستشفيات بالفيوم لمناقشة استعداد مديرية الصحة بالفيوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك والذي أعلن خلاله عن رفع درجة الاستعداد التام بجميع مستشفيات المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وذلك لاستقبال جميع الحالات المرضية بالمستشفيات مع التأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال ومضادات السموم وكميات الدم الكافية فى حالة حدوث أى طارئ. والدفع بسيارات إسعاف ثابتة ومتنقلة فى أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاة والمتنزهات العامة وعلى الطرق.



كما شدد مصطفى على قيام إدارة الوقائي بشن حملات مفاجئة على جميع المطاعم والمناطق السياحية والمحال التجارية وجميع منافذ عرض السلع الغذائية للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى مخالفات تضر بصحة المواطنين.



أوضح مصطفى خلال اجتماعه اليوم أن غرفة الأزمات الخاصة بالمديرية فى حالة إنعقاد دائم خلال فترة العيد ويتم ربطها بغرف الأزمات بجميع المستشفيات وتقوم بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة لعرض الموقف أولًا بأول، وكذا زيادة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ من خلال وقف الإجازات والراحات للأطقم الطبية. كما تم تجهيز فريق الإنتشار السريع لدعم المستشفيات وقت الحاجة، والتأكد من تقديم خدمة متكاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وعدم وجود أى نواقص فى الأدوية.