"انتقاما من والده".. كواليس قتل طفل كرداسة على يد ابنة عمه

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل طفل بعد ساعات من اختفائه بنطاق مركز كرداسة، وتبين أن صفاء متولي، 35 سنة، متزوجة، ابنة عم المجني عليه، وراء ارتكاب الجريمة، وذلك انتقاما من والده، لسوء معاملته لها، وعدم إنفاقه عليها.





وأوضحت التحريات إلى أن المتهمة تقيم بمنزل عائلي، مجاور لمنزل المجني عليه، وأنها استدرجته إلى شقتها، وخنقته بـ " سلك دش"، حتي أسقطته قتيلًا، وتخلصت من جثته داخل شقة سكنية تحت التشطيب أعلي الشقة سكنها.





كان نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة كرداسة، وتبين أن ابنة عمه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بإختفاء أحمد عبد النبي 10 سنوات، والعثور على جثته بعد ساعات من اختفائه.





وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات اختفائه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، توصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن إبنه عمه وراء ارتكاب الجريمة، وخنقه.



