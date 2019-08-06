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أستاذ جامعي: قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:28 م
أستاذ جامعي: قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم
الدكتور جمال سلامة
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن قناة السويس تمثل مشروع عالمي يعود بأثاره الإيجابية على الإنسانية قبل أن يكون على حركة التجارة العالمية، موضحًا أن القناة تسهل حركة النقل والتواصل بين دول العالم.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء أن قناة السويس أهم ممر ملاحي علامي، مشيرًا إلى أن القناة حققت إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 20182019.

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس: "قناة السويس تمثل قيمة مضافة للشعب المصري".
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