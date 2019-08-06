أستاذ جامعي: قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:28 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن قناة السويس تمثل مشروع عالمي يعود بأثاره الإيجابية على الإنسانية قبل أن يكون على حركة التجارة العالمية، موضحًا أن القناة تسهل حركة النقل والتواصل بين دول العالم.
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء أن قناة السويس أهم ممر ملاحي علامي، مشيرًا إلى أن القناة حققت إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 20182019.
وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس: "قناة السويس تمثل قيمة مضافة للشعب المصري".
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء أن قناة السويس أهم ممر ملاحي علامي، مشيرًا إلى أن القناة حققت إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 20182019.
وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس: "قناة السويس تمثل قيمة مضافة للشعب المصري".
Advertisements
المزيد عن: قناة السويس توك شو الدكتور جمال سلامة اخبار مصر
- الطرق المنافسة لقناة السويس"أكاذيب".. و«مميش» يرد: 'أهم ممر ملاحى فى العالم'
- أستاذ طرق: قناة السويس الجديدة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
- مهاب مميش عن وجود ممر بديلًا لقناة السويس: نحن الأصلح.. وقناتنا الأم
- مؤرخ تاريخي: حق الامتياز لقناة السويس للغرب كان ممتد لعام 2008
- مهاب مميش: 20 ألف سفينة تعبر قناة السويس سنويًا
- الفريق مهاب مميش يستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب لمتابعة مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة
- عميد معهد بحوث الفيوم "افتتاح أنفاق قناة السويس".. عبور ثان وتنمية حقيقة لسيناء
- جمال سلامة: ثورة يوليو علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ الكفاح المصري
- "مهاب مميش" : القناة سجلت أعلى عبور للسفن منذ افتتاحها
- أستاذ اقتصاد يكشف حقيقة تأثير طريق الحرير على قناة السويس