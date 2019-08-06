تشكيل جديد للزمالك في الشوط الثاني أمام المتحدة للإسكان

دفع طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتشكيل جديد في الشوط الثاني لمباراة المتحدة للإسكان الودية التي تقام على ملعب النادي حاليا.





حيث أشرك يحيى كلا من:





حراسة المرمى: محمد ابوجبل .





وفي الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد زكي





وفي الوسط: محمد حسن ومحمد اوناجم و شيكابالا وايمن حفني.





وفي الهجوم: خالد بوطيب ومصطفي محمد.





وأنهى الزمالك الشوط الأول للمباراة الودية متقدما بثلاثية نظيفة سجلها كريم بامبو وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.



