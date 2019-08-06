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تشكيل جديد للزمالك في الشوط الثاني أمام المتحدة للإسكان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:17 م
تشكيل جديد للزمالك في الشوط الثاني أمام المتحدة للإسكان
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رامي بشاي
 
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دفع طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتشكيل جديد في الشوط الثاني لمباراة المتحدة للإسكان الودية التي تقام على ملعب النادي حاليا.

حيث أشرك يحيى كلا من:

حراسة المرمى: محمد ابوجبل .

وفي الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد زكي

وفي الوسط: محمد حسن ومحمد اوناجم و شيكابالا وايمن حفني.

وفي الهجوم: خالد بوطيب ومصطفي محمد.

وأنهى الزمالك الشوط الأول للمباراة الودية متقدما بثلاثية نظيفة سجلها كريم بامبو وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

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