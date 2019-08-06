غدًا.. حفل زفاف "مصطفى فتحي" لاعب نادي الزمالك بالدقهلية

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قال فتحي عبد الحميد والد مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك إن غدًا الأربعاء حفل زفاف نجله "مصطفى" لاعب نادي الزمالك بقاعة الفيرمونت التابعة للقوات المسلحة بمدينة طلخا.



وأوضح والده انهم مقيمين بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة ونجله ولد بالقرية وتم اكتشافه في مباراه بنادي نبروه، وأكد والد لاعب نادي الزمالك ان نجله يتأهب لكأس السوبر



مصطفى محمد فتحى عبد الحميد لاعب كرة قدم مصري لاعب نادي الزمالك ولد في 11 مايو 1994 بميت مزاح بالدقهلية بدأ مسيرته الكروية مع نادي نبروه، وفي موسم 2012-2013 انتقل إلى نادي بلقاس ومنه إلى نادي الزمالك.

