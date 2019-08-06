مركز دبي للأحصاء : نشاط المطاعم يوفر 115 ألف فرصة عمل

كشفت بيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، عن أن نشاط المطاعم في دبي ينتج خدمات تقارب قيمتها 20 مليار درهم في 2018، ونجح في توفير أكثر من 115 ألف فرصة عمل.

وأضافت البيانات الصادرة من مركز دبي للأحصاء، أن تلك الخدمات تشكل ما يقارب 2% من مجمل إنتاج السلع والخدمات في العام 2018.

وأكد المركز أن نشاط المطاعم من الأنشطة الحيوية التي تنمو في إمارة دبي، وذلك انسجاماً مع طبيعة التركيبة السكانية للإمارة وجاذبيتها كوجهة مفضلة للزوار الدوليين الأمر الذي يساهم في تعزيز الطلب على خدمات الطعام والشراب، وبحسب عدد الرخص الفعالة وفقاً لسجل الأعمال الإحصائي 2018، بلغ إجمالي عدد المنشآت المتخصصة في أنشطة الأطعمة والمشروبات في إمارة دبي مع نهاية العام الماضي 11792 منشأة متخصصة في هذه النشاط مقارنة بـ10731 منشأة في 2017، أي بنمو وقدره 9.8%.

وارتفع عدد المنشآت المرخصة ضمن نشاط «المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة» من 7685 كما في نهاية 2017 إلى 8435 بنهاية 2018، أي بنمو 9.7% وبلغ عدد المنشآت المرخصة ضمن نشاط «تقديم وجبات الطعام في المناسبات» 120 منشأة، فيما ارتفع عدد المنشآت العاملة في أنشطة خدمات الطعام الأخرى من 793 منشأة في 2017 إلى 926 منشأة في 2018 بنمو 16.7%، فيما ارتفع عدد المنشآت المرخصة ضمن «أنشطة تقديم المشروبات» بنسبة 8.2% من 2134 منشأة في 2017 إلى 2311 منشأة بنهاية 2018.