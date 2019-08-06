محافظ الدقهلية.. ايقاف النائب الإداري واخصائي ومقيم قسم الأطفال بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل ثلاثة أشهر



يذكر أن الطفلة بسملة محمد صلاح 9 سنوات تلميذة بالصف الخامس الابتدائى لقيت مصرعها داخل مستشفي المنزلة العام في محافظة الدقهلية وأكد أحمد صلاح عم الطفلة ان غياب الاطباء تسبب في عدم تشخيص مرض الطفلة ومصرعها مؤكدا ان الطفلة دخلت المستشفي الساعة ١٢ منتصف الليل ولم نجد اي اهتمام من طبيب الاستقبال واكتفي بكتابه روشتة العلاج بدون توقيع الكشف على الطفلة.



وأكد عم الطفلة انه رافق والدها وانتقلا للمستشفى مرة اخرى الساعة 1 ليلا وفوجئ برد طاق الدكتور "مجاش النهاردة " مستنكرا غياب الطبيب في وقت عمله الرسمي "النوبتجية الليلية" وعدم اسعاف الطفلة.



وأشار عم الضحية ان الطبيب اكتفي بتوجيهات تليفونية للمرضات بإعطاء الطفلة محلول ولكن فى تمام الساعة 3 صباحا حدثت مضاعفات للطفلة داخل قسم الاطفال والطبيب رفض يستجيب لاستغاثات الممرضات ووجههم بوضعها على التنفس الى ان احمر وجهها وظهرت عليها علامات الموت.



وشدد عم الطفلة ان الممرضات حاولت اسعافها داخل قسم الاطفال ولكن لم يسعفنا طبيب الى ان توفت 6 صباحا وحضر الطبيب بعد اقل من ١٠ دقائق يثبت حالة فقط.



وطالب عم الطفلة بالتحقيق العاجل ومعاقبة المتسببين فى مصرع الطفلة مؤكدا اننا فى دولة قانون ولن يتنازل عن حق نجلة شقيقة.

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ايقاف كل من النائب الإداري بمستشفى المنزلة المركزي لرفضه اتخاذ إجراء إداري لاستدعاء الاخصائي او رئيس القسم،وإيقاف أخصائي الأطفال لاهماله في التعامل الفني لانقاذ حياة الطفلة وعدم القيام بواجبه الوظيفي بمتابعة حالات قسم الأطفال،وإيقاف مقيم أطفال لرفضه الكشف على الطفلة بحكم تخصصه الفني عند تدهور حالتها،ثلاثة أشهر عن العمل.جاء قرار محافظ الدقهلية بناءً على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والذي استعرض فيه رأي اللجنة الطبية التي تشكلت للوقوف على حقيقة واقعة وفاة طفلة بالمستشفى وحصر أوجه القصور والإهمال.يذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر عقب وقوع حادثة وفاة الطفلة بتاريخ 23 يوليو الماضي نقل مدير المستشفى ونائبه ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنزلة المركزي إلى مديرية الصحة.