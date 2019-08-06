"أستاذ بطب أسيوط" يقترح إنشاء هيئة عليا لتجميع كافة التبرعات الخاصة بمرضى الأورام

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اقترح الدكتور سمير شحاته، استاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووي كلية طب جامعة أسيوط، إنشاء هيئة عليا منوط بها تجميع كافة التبرعات الخاصة لمرضى الأورام ومستشفيات ومعاهد الأورام، وتكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.



وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN". أنه يجب دعم معهد الأورام بالمنيل الذي شهد محيطه الأحد الماضي انفجار كبير نتيجة حادث إرهابي غشيم، حيث يجب دعم المعهد بكل ما نملكه، ولا ننسى دور المعهد في دعم علاج الأورام في جمهورية مصر العربية، وكان له دور كبير في إنشاء معهد الأورام جنوب مصر، والذي يُعد ثاني أكبر معهد للأورام بعد معهد الأورام بالمنيل.



وتابع: "ياريت تبقى فيه لجنة عليا لتجميع تبرعات مرضى الأورام، متبقاش كده عشوائية، مش أي مستشفى تطلع تعمل إعلان وتتحصل على أموال وخلاص، عاوزين هيئة عليا منوط بها جمع التبرعات لمرضى الأورام وتوزيعها حسب ما ترى احتياجات الاقسام على مستوى الجمهورية، وتقوم بدعم معهد الأورام بالمنيل، ومستشفى 500 500، ومستشفى 20 20 ويكون القائمين عليها استاذة اورام مشهود لهم بالأمانة والكفاءة ومندوب من وزارة المالية والرقابة الإدارية والجهاز المركزي".



وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.