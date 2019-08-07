مصطفى بدرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي سيستمر فترة طويلة

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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وكالة بلومبرج العالمية وضعت الاقتصاد المصري في مكانة متقدمة، وهذا نتيجة العمل على تحسين السياسات النقدية



وتابع بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيستمر فترة طويلة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا واضح في قيام الدولة بالعمل على تحسين مؤشرات الفقر، واعداد منظومة 100 مليون صحة.



ولفت إلى ضرورة انتقال الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتوفير أسعار السلع بأسعار السوق، لأن هذا يمنع من احتكار أي سلعة، وهذا سيأخذ بعض الوقت.

