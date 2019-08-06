رئيس ريال مدريد يُشعل الميركاتو بصفقة خرافية

يجهز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وينوي بيريز حسم التعاقد بشكل رسمى مع الفرنسي كيليان مابي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية انه تمت مشاهدة فلورنتينو بيريز مع والد مبابي قبل قليل مما يرجح انتقال اللاعب الفرنسي لصفوف النادي الملكي هذا الصيف.





ومن المنتظر أن تتضح الرؤية بخصوص تعاقد ريال مدريد مع مابي من عدمه خلال الساعات القادمة.



