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رسميا...أسوان يتعاقد مع لاعب الأهلي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:25 م
رسميا...أسوان يتعاقد مع لاعب الأهلي
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محمد الصو
 
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نجح مسؤولو نادي أسوان، في الحصول على خدمات فادي فريد لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ووقع فادي فريد علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الإدارة ،ومجدى عبدالعاطي المدير الفني، ومصطفي أمين المشرف علي الفريق.


وكان فريد، رحل عن الفريق عقب إلغاء مسابقة 97 من الاتحاد المصري، واعتماد مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية.


ويسعى أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي المدير الفني، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبل، استعدادا للموسم الجديد بعدما نجح في العودة للممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

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