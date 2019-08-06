سانت إتيان يضم نجم بيرو

انتقل البيروفي ميجل تراوكو "26 عاما" لسانت إتيان الفرنسي، قادما من نادي فلامنجو البرازيلي، وفقا لما أعلنه النادي اليوم الثلاثاء.









وصرح اللاعب الدولي في بيان: "أنا سعيد للغاية. سأقدم كل ما لدي لهذا القميص. لقد تحدثوا معي كثيرا عن الأجواء الموجودة في المدرجات. أنا مشتاق للتعرف على هذا الجمهور العظيم".









وأعرب رئيس النادي رولان رومييه عن سعادته بضم لاعب "له اسمه ويتمتع بخبرة صلبة" لصفوف الفريق، مشيرا إلى أن مهاراته وكل ما لديه ستتأقلم جيدا مع النادي.









كان سانت إتيان قد أنهى منافساته بالدوري الفرنسي، في الموسم الماضي، محتلا المركز الرابع برصيد 66 نقطة، تأهل بها للدوري الأوروبي.









ويستهل سانت إتيان دوري الموسم المقبل أمام ديجون يوم السبت المقبل، الموافق 10 أغسطس/ آب الجاري.



