الهلال والصليب الأحمر: تفجير معهد الأورام عملية "دنيئة"
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:17 م
الفجر السعودي
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عبرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت معهد الأورام وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، في عملية وصفتها بالدنيئة والمستفزة للمشاعر الإنسانية عامة، ومتنافية مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء والأديان السماوية.
من جانبه، رفع الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، خالص التعازي ومكوناتها للحكومة المصرية وللشعب المصري الشقيق، ولأسر الضحايا الأبرياء، مُشيداً بجهود كوادر الهلال الأحمر الإنسانية والإغاثية من عاملين أومتطوعين الذين سخّروا أنفسهم للتخفيف من هذه المأساة، كما رفعت المنظمة صادق أمانيها بالشفاء العاجل للمصابين.
وعبرت المنظمة في بيان إعلامي عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية وتعاليم الديانات السماوية، وكذلك الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، محذرة من آفة الإرهاب الخطرة التي باتت تضرب كل يوم وفي كل مكان وبأبشع الصور والأساليب، داعية إلى تضافر الجهود الدولية وتنسيق العمل على جميع المستويات والأصعدة.
من جانبه، رفع الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، خالص التعازي ومكوناتها للحكومة المصرية وللشعب المصري الشقيق، ولأسر الضحايا الأبرياء، مُشيداً بجهود كوادر الهلال الأحمر الإنسانية والإغاثية من عاملين أومتطوعين الذين سخّروا أنفسهم للتخفيف من هذه المأساة، كما رفعت المنظمة صادق أمانيها بالشفاء العاجل للمصابين.
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