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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين لـ13 نوفمبر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:15 م
تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين لـ13 نوفمبر
محكمة - صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق بعضوية المستشارين أحمد محمد أحمد وأسامة محمد أبو صافى، وأمانة سر طلعت عبده وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر. ع. ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر. م. م"، و"زينب. س. ح" و"عبد الرحمن. س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

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