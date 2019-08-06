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عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة استبعاد "جيرالدو" من القائمة الإفريقية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:19 م
عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة استبعاد جيرالدو من القائمة الإفريقية
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محمد الصو
 
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نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن عدم قيد الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، ضمن القائمة الإفريقية.


وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، أن كل ما يثار في الوقت الحالي ما هو إلا وسيلة للتأثير على تركيز الفريق استعدادا للمباراة الأولى إفريقيا.


وأضاف عبدالحفيظ، "اللاعب متواجد ضمن القائمة الإفريقية وتم تسجيله ضمن 26 لاعبا، وتم إرسال القائمة للاتحاد المصري والإفريقي".


واختتم عبدالحفيظ، "ليس من الطبيعي أن يكون هناك تضليل في إعلان القائمة، تم إرسال القائمة لوسائل الإعلام وجميع من يخصه الأمر، وأتعجب ما يتم نشره بدون أدله عن الفريق خلال الأيام الماضية".


وتردد خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد عن عدم قيد جيرالدو ضمن قائمة الأهلي الإفريقية، وبالتالي لن يشارك أمام إطلع بره الجنوب سوداني، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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المزيد عن: كورة رياضة جيرالدو القائمة الإفريقية الأهلي أخبار الرياضة
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