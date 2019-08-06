عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة استبعاد "جيرالدو" من القائمة الإفريقية

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن عدم قيد الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، ضمن القائمة الإفريقية.





وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، أن كل ما يثار في الوقت الحالي ما هو إلا وسيلة للتأثير على تركيز الفريق استعدادا للمباراة الأولى إفريقيا.





وأضاف عبدالحفيظ، "اللاعب متواجد ضمن القائمة الإفريقية وتم تسجيله ضمن 26 لاعبا، وتم إرسال القائمة للاتحاد المصري والإفريقي".



