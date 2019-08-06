الباز: "مشهد معهد الأورام يؤكد أن مصر بلد الجدعان والرجالة"

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أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لم يكن هناك انفجار أو حريق داخل مبنى معهد الأورام، ولكن تم في محيطه، ومن الطبيعي جدًا أن يتأثر به المعهد.



وشدد "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، على أن هناك مسؤولية كبيرة على المهندسين والعاملين بمعهد الأورام؛ لأنهم يدركون جيدًا خطر التأخر على مرضى الأورام، معلقًا: "ليسوا مكلفين بعمل عادي، ولكن مكلفين بمهمة وطنية لإصلاح معهد الأورام بأقصى سرعة".



وناشد المواطنين للتبرع لمعهد الأورام، عن طريق حساب البنك رقم 777 في جميع البنوك المصرية والبريد المصري، متابعًا: "مشهد معهد الأورام يؤكد أن مصر بلد الجدعان والرجالة، البلد كلها وقفت وقفة رجل واحد".

