نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم (علمي / أدبي) عبر رابط بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:15 م
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يترقب جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم، اليوم الثلاثاء 6/8/2019، بعد الانتهاء من عملية استقبال وتعديل الرغبات، وظهرت اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم.
واستمرت عملية تسجيل الرغبات فى المرحلة الثانية حوالى 5 أيام من أربعاء الأسبوع الماضى وحتى الأحد من الأسبوع الحالى، وننشر اليوم لكم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم لطلاب الثانوية العامة 2019، والتي ظهرت عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.
وصرحت وزارة التعليم العالي بمد فترة التسيجل لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2019، وذلك حتي نهاية يوم 4 أغسطس.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار مدة فترة التسجيل جاء صائباً وذلك في مصلحة الطلاب، وبهذا فقد تم منح الطلاب فرصة جديدة للتمكن من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم علمي وأدبي
وظهرت اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم لطلاب الثانوية العامة (علمي / أدبي) برقم الجلوس والرقم السري عبر بوابة الحكومة المصرية.
وانطلق تنسيق المرحلة الثانية 2019، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو واستمر لمدة 5 أيام على التوالي لجميع طلاب الثانوية الفرع العلمي والأدبي بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية، و68.05% للشعبة الأدبية.
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