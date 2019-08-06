التموين : تشتري 415 ألف طن من القمح العالمي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت 415 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وذكرت الهيئة، أن المشتريات شملت 115 ألف طن من القمح الأوكراني، و240 ألف طن من القمح الروسي، و60 ألف طن من القمح الروماني.

كانت الهيئة اشترت في آخر مناقصاتها السابقة يوم 23 يوليو تموز، 300 ألف طن من القمح من المناشئ نفسها.

وأكد وزير التموين علي المصيلحي خلال مؤتمر الشباب على أمتلاك مصر احتياطات استرتجية من كافة السلع والحبوب تسمح في توفرها في الأسواق.