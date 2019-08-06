النقل: مليار و50 مليون جنيه تكلفة تطوير طريق جمصة - المنصورة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، انتقال تبعية طريق جمصة – المنصور (رافد جمصة) في أكتوبر 2018 من وزارة الإسكان إلى وزراة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والتي تعتبر منذ هذا التاريخ هي الجهة الوحيدة المسئولة عن الطريق.





وأشارت النقل أن الهيئة بدأت مايو 2019 في مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه بعد تأثره نتيجة الحمولات الزائدة التي تسير عليه و أن العمل يجري على مدار الساعة في هذا المشروع ومن المخطط الانتهاء منه في مايو 2020.





وأكدت على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد نظرا لما يمثله هذا الطريق من أهمية كبيرة في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحل، مع ضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وأن تتم الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.



