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رئيس الطفولة والأمومة بالقليوبية تقدم الهدايا والحلوى للطفلة التي تعرضت للاهمال الأسري (صور)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:14 م
رئيس الطفولة والأمومة بالقليوبية تقدم الهدايا والحلوى للطفلة التي تعرضت للاهمال الأسري (صور)
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محمد نبيل
 
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، متابعته حالة الطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ من العمر ٤ سنوات والتي تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها.

وأصدر "مرزوق" تعليماته إلى سلوى ترك مقرر ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقليوبية بزيارة الطفلة التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يفيد تعرضها للتعذيب على يد زوجة أبيهامسببة لها بعض الإصابات حيث توجهت سلوى ترك إلى مستشفى بنها الجامعي لزيارة الطفلة والاطمئنان على حالتها الصحية وقدمت لها بعض الهدايا والحلوى واللعب للتخفيف عنها.

وتبين أن الطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ عامها الرابع قد تعرضت للتعذيب ما أدى إلى كسر أربع أضلع وكدمات بجميع أنحاء الجسم وبعض الحروق، كما أفاد التقرير الطبي بإصابتها بصدمة عصبية وبمقابلة الأب أكد أنه لن يتنازل عن حق ابنته.

ووجه المحافظ الأطباء المعالجين للطفلة المعتدى عليها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لها حتى يتحقق لها الشفاء التام بإذن الله تعالى.

كما صرح المحافظ أنه لن يتهاون مع أي شخص تسول له نفسه أن يتعدى على الأطفال ويسلبهم براءتهم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد زوجة الأب التي تجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية.

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