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سبورت: باريس سان جيرمان يحسم مصير نيمار

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:04 م
سبورت: باريس سان جيرمان يحسم مصير نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان قرر استمرار نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وقالت الصحيفلة أن مسؤولي باريس يرغبون في حل مشكلة نيمار قبل بداية الموسم الجديد، إلأ أن عملية رحيل اللاعب أصبحت معقدة للغاية.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لا يريد بيع نيمار إلى برشلونة ويفضل بيعه لريال مدريد أو يوفنتوس أو مانشستر يونايتد.
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