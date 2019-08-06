جاريث بيل في ورطة كبيرة لهذا السبب
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:02 م
عمر عبدالعزيز
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كشف الصحفي كايستوب بانداي "كالتشيو ميركاتو"، أن الفرق الخمس الكبرى في الدوري الإنجليزي لا يريدون التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف الحالي.
وقال بانداي في تصريحات صحفية: "السياسة التي تتبعها هذه الفرق هي التعاقد مع لاعبين الصغار للسن ولا يريدون دفع مبلغ كبير للتعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 30 عام".
وأضاف قائلاً: "كما قلت، هذه هي سياسة هذه الفرق خصوصاً مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام، ذهاب جاريث بيل إلى البريمرليج سيكون صعب للغاية".
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