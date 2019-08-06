قوات التحالف تدمر تعزيزات للميليشيا الحوثية في صعدة

تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير تعزيزات للميليشيات الحوثية الانقلابية، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.





وذكر موقع "سبتمبر نت"، التابع للجيش اليمني، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنَّت غارات جوية، ضد تجمعات الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف، ودمرت عددًا من الآليات والعربات التابعة لها، كما قتل كل من كانوا على متنها.

من جانبه، ثمَّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، ما يقدمه الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية من دعم إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية وإسناد العمليات العسكرية ومساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.

وقال المقدشي، خلال حفل استقبال الضباط المبتعثين بدولة روسيا، إن الوقفة العروبية الشجاعة التي سجّلها الأشقاء كانت فارقة في معركة المصير المشترك ومواجهة المخططات الإيرانية الرامية لإخراج اليمن من محيطه العربي.

وفي شأن آخر، ضبط الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، في مدخل مدينة مأرب، قبل وصولها إلى الميليشيات الحوثية الانقلابية، رغم إخفاء المهربين لها في أسطوانة غاز حافلة.

وسياسيًّا، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن التزام الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالدفاع عن كل المواطنين ثابت، فلا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم، متابعًا: «إننا نتحمل جميعًا مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات، كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيدها».