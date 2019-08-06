"الديهي": مبادرة حياة كريمة الأضخم في التاريخ.. وقناة السويس حققت أعلى معدلاتها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليها بشكل مباشر، تهدف لتوفير حياة كريمة آدمية للمواطنين الذين يعانوا من الفقر والحرمان والتهميش، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تحقيق واقعي للعدالة الاجتماعية التي كانت في الماضي مجرد شعارات انتخابية وأصبحت الآن أمر واقع، موضحًا أن ما يحدث بمبادرة "حياة كريمة" عمل جبار وتاريخي بكل المقاييس، وهي المبادرة الأضخم في التاريخ، ويجب أن يكون نموذجًا يُدرس في الأمم المتحدة.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اليوم يتزامن مع عيد افتتاح قناة السويس الجديدة، منذ 4 سنوات؛ هذا الشريان الجديد الذي ساهم في مضاعفة إيرادات قناة السويس، معقبًا: "النهاردة عيد الإرداة المصرية"، لافتًا إلى أن قناة السويس موجودة منذ أكثر من قرن، لكن قناة السويس الجديدة ساهمت في مضاعفة إيراداتها.





وتابع أن قناة السويس حققت أعلى معدلاتها، وإيراداتها هذا العام لأول مرة في تاريخها، والتي بلغت 104 مليار جنيه، بزيادة نحو 200% عن إيرداتها قبل افتتاح قناة السويس الجديدة، ومعدل النمو السنوي للإيرادات بلغ 5.3%، مشددًا على أن مصر تعمل بشكل علمي، ولا تستمع لأهل الشر، وما تحقق خلال 4 سنوات بقناة السويس لم يتحقق خلال 100 سنة.





وأشار إلى إن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي إلى 44.9 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، متابعًا: "محدش هيقدر يذل مصر، لا يمكن لجهة او مؤسسة أو دولة قادرة على إذلال هذا الشعب، هذه الدولة قادرة ونبيلة ومحفوظة، ولا يمكن أن تنكسر أو تنحني".



