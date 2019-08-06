حارس الأهلي يغيب عن التدريبات.. وتأهيل الشناوي

غاب علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وتواجد في مران اليوم كلا من احمد طارق سليمان ومصطفى شوبير وخضعا لبعض التدريبات تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى.





كما واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات التأهيلية علي هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وعاد الشناوي للتدريبات أمس بعد أنتهاء الراحه السلبية التي حصل عليها من الجهاز الفني.









ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



