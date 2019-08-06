الولايات المتحدة نرغب في مواصلة المباحثات التجارية مع الصين

قال لاري كودلو مستشار كبير للبيت الأبيض يوم الثلاثاء "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في مواصلة المحادثات التجارية مع الصين، وإن إدارته ما زالت تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر."

وأضاف لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي خلال تصريحات تلفزيونية ”أن "ترامب" يرغب في إبرام اتفاق تجاري مع الصين “ مضيفا أنه يجب أن يكون "الاتفاق السليم".

وكان دونالد ترامب، هدد الصين برفع مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، وطالب الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة ابرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وانتهت مباحثات الوفدين التجاريين الصيني والأمريكي حول التوصل إلى اتفاق لأنهاء خلافتهم الأقتصادية منذ يومين في بكين، ووصفها الوفد الصيني بأنها كانت مباحثات بناءة، وتوقع أن تستكمل فى اول سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.