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سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التدريبات التأهيلية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:49 م
سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التدريبات التأهيلية
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محمد الصو
 
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واصل الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي يمتد لثلاثة أسابيع، فيما يستمر محمد محمود في تنفيذ برنامجه لمدة شهر تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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