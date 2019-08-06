رئيس برشلونة يُنفذ طلب ميسي ويجلب الصفقة المُنتظرة

يتمسك نادي برشلونة الأسباني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، رغم كل المعوقات التي تواجه النادي الكتالوني لحسم الصفقة.





وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يقود المفاوضات لضم البرازيلي نيمار لصفوف البارسا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكر الصحفي الاسباني "فرانسيسك أغيلاير" أن رئيس برشلونة وعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بالتعاقد مع نيمار هذا الصيف، مؤكدًا أن واثق من حسم صفقة اللاعب البرازيلي وإعادته للبارسا في فترة الإنتقالات الحالية.





وأشارت تقارير صحفية أن نادي برشلون يسعي لضم نيمار علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء النهائي في الصيف المقبل، وينتظر النادي الكتالوني رد إدارة باريس سان جيرمان علي هذا العرض.





ومن المتوقع أن تحسم صفقة إنتقال "نيمار" لبرشلونة الأسبوع المقبل.