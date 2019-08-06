مجلس وزاري مضيق: اتخاذ 95 قرارا لفائدة سيدي بوزيد

إنتهى مجلس وزاري مضيق، انعقد صباح الثلاثاء ، حول ولاية سيدي بوزيد، الى اتخاذ 95 قرار من بينها احتضان ولاية سيدي مقر للمجلس الأعلي للجماعات المحلية الى جانب اقرار حزمة اجراءات تغطي الخدمات الاساسية والبنية التحتية .

وقرر المجلس، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في اطار دعم الجوانب البيئة بولاية سيدي بوزيد ، تخصيص اعتماد إضافي قدره 100 ألف دينار لمساعدة البلديات الجديدة بالجهة (7 بلديات ) على إعداد أمثلة التهيئة العمرانية علما وان الكلفة الجملية 345 الف دينار وتخصيص اعتماد إضافي قدره 200 ألف دينار لإحداث دوائر بلدية ببلدية سيدي بوزيد (الكلفة الجملية 500 الف دينار).

واتخذ المجلس قرارات تقضي بتخصيص اعتماد قدره 250 ألف دينار للمساهمة في إنجاز منتزه عائلي ببلدية سيدي بوزيد وتوفير دعم مالي بقيمة 520 ألف دينار لفائدة بلدية منزل بوزيان لمساعدتها على إنجاز عدد من المشاريع في مجال جمالية المدينة وإحداث منتزه عائلي ودعم الانشطة الثقافية وتعزيز الموارد البشرية.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ 300 ألف دينار لفائدة بلديات بئر الحفي والمزونة والمكناسي وأولاد حفوز والسبالة التي تمت توسعة مجالها الترابي لإحداث أو تهيئة دوائر بلدية وتخصيص اعتمادات جملية بـ 150 ألف دينار لفائدة بلديات جلمة وسيدي علي بن عون والرقاب لتهيئة مساحات خضراء.

وقرر المجلس تخصيص 7 ملايين دينار للانطلاق في إنجاز مشروع تهيئة ساحة الأرض والفنون (فضاء ترفيهي ثقافي موجّه للعائلات وبناء وتجهيز قاعة مؤتمرات) الاذن بتفعيل القرار المتعلّق بإقرار مدينة سيدي بوزيد كمقر للمجلس الأعلى للجماعات المحلية و خصيص 2 مليون دينار لفض إشكالية اقتناء العقار الذي سيقام عليه سوق الانتاج بالوسط وذلك للترفيع في مساهمة المجلس الجهوي في رأس مال الشركة المحدثة للغرض