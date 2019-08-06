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مكرم محمد: مصر كانت شبه محاصرة بالجماعات الإرهابية بسبب الوضع في السودان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:46 م
مكرم محمد: مصر كانت شبه محاصرة بالجماعات الإرهابية بسبب الوضع في السودان
مكرم محمد أحمد
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أمنية فوزي
 
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قال الكاتب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إثيوبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية كان لهم دورًا كبيرًا في لم الأطراف السودانية وتحقيق الاستقرار.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم البشير قد انتهى، وبدأت مرحلة جديدة في السودان، وهي مرحلة بناء الدولة المدنية وسيادة القانون.

وهنأ السودان والشعب السوداني، قائلًا: "السودان يستعيد الآن دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون"، مشيدًا بالشعب السوداني، موضحًا أنه شعب طيب ويرفض الصراعات.

وأشار إلى أن مصر سعدت بالاتفاق السوداني، والرئيس السيسي تحدث مع رئيس المجلس العسكري السوداني، مؤكدًا أن أمن وسلام السودان يشكل أمن وسلام السودان، لافتًا إلى أن مصر كانت شبه محاصرة بالجماعات الإرهابية بسبب الوضع في السودان.
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