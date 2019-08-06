مكرم محمد: مصر كانت شبه محاصرة بالجماعات الإرهابية بسبب الوضع في السودان
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:46 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الكاتب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إثيوبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية كان لهم دورًا كبيرًا في لم الأطراف السودانية وتحقيق الاستقرار.
وأضاف "مكرم"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم البشير قد انتهى، وبدأت مرحلة جديدة في السودان، وهي مرحلة بناء الدولة المدنية وسيادة القانون.
وهنأ السودان والشعب السوداني، قائلًا: "السودان يستعيد الآن دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون"، مشيدًا بالشعب السوداني، موضحًا أنه شعب طيب ويرفض الصراعات.
وأشار إلى أن مصر سعدت بالاتفاق السوداني، والرئيس السيسي تحدث مع رئيس المجلس العسكري السوداني، مؤكدًا أن أمن وسلام السودان يشكل أمن وسلام السودان، لافتًا إلى أن مصر كانت شبه محاصرة بالجماعات الإرهابية بسبب الوضع في السودان.
وأضاف "مكرم"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم البشير قد انتهى، وبدأت مرحلة جديدة في السودان، وهي مرحلة بناء الدولة المدنية وسيادة القانون.
وهنأ السودان والشعب السوداني، قائلًا: "السودان يستعيد الآن دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون"، مشيدًا بالشعب السوداني، موضحًا أنه شعب طيب ويرفض الصراعات.
وأشار إلى أن مصر سعدت بالاتفاق السوداني، والرئيس السيسي تحدث مع رئيس المجلس العسكري السوداني، مؤكدًا أن أمن وسلام السودان يشكل أمن وسلام السودان، لافتًا إلى أن مصر كانت شبه محاصرة بالجماعات الإرهابية بسبب الوضع في السودان.
Advertisements
المزيد عن: مكرم محمد أحمد توك شو اخبار مصر
- مكرم محمد أحمد: "البشير" متورط في دعم الإرهاب بالتعاون مع قطر
- "الأعلى للإعلام": هناك مشاكل فنية لم يعلن عنها في سد النهضة
- مكرم محمد أحمد: حادث سيناء الأخير لن يؤثر على المصالحة الفلسطينية
- مكرم أحمد: "البشير كاره لمصر.. وحطينا صوابعنا في الشق منه" (فيديو)
- مكرم محمد أحمد: "البشير" يهدف إلى وقيعة مصرية سودانية
- مكرم محمد أحمد محذرًا "الإعلام": عمر البشير أستاذ في تمزيق الأوطان
- نص البيان المشترك الصادر عن قمة الشركاء الإقليميين للسودان
- البرهان يتعهد بحماية الاتفاق مع المعارضة السودانية
- مكرم محمد أحمد: السودان أنهى بشكل نهائي ومطلق حكم الإخوان والبشير
- مكرم محمد: السوادن أنهى بشكل نهائي ومطلق حكم الإخوان