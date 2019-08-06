NOW ستريم: مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر kora sport يلا شوت الاسطورة مباراة الاهلي والهلال تابع لايف بدون تقطيع

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت بلس YALLA SHOOT plass اليوم، الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا، ويسعى الهلال لحسم المباراة قبل مباراة العودة حتى يتمكن من تسهيل مهمة لقاء العودة بين الفريقين ومن ثم الذهاب بعيداً في البطولة كونه أحد أكثر الفرق المرشحه للفوز بالبطولة.





موعد مباراة الهلال والأهلي بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 6.40 بتوقيت القاهرة، والساعة 7.40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8.40 بتوقيت الإمارات، وتذاع مباراة الاهلي والهلال على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2.





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