تابع لايف now: مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر يلا شوت kora star بث مباشر مباراة الهلال والاهلي كورة estora

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر كورة ستار kora star حيثُ يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء ناري ضد الهلال مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019 على استاد الملك عبدالله الدولي والمغروف باسم "الجوهرة المشعة" بجدة.





ويخوض نادي الهلال مباراة نارية ضد الأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة و7:40 بتوقيت مكة المكرمة، وتعد مواجهة سعودية خاصة في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.





ويلتقي الأهلي مع الهلال في الإياب الدور على ملعب جامعة الملك سعود الدولي "محيط الرعب" وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 13 أغسطس، مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر كورة لايف kora live.





وستكون مباراة الأهلي مع الهلال في البطولة الآسيوية مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت سوار الذهب bein sport 2 HD، فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر yallashoot يلا شوت.