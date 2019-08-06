تونس تدين العمل الإرهابي في القاهرة

أعربت تونس عن "إدانتها واستنكارها العمل الإرهابي الآثمالذي جدّ يوم الأحد، 4 أوت 2019 بالقاهرة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى".

وبعد أن تقدمت بأحرّ التعازي إلى الشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا،أعربت تونس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة "وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمحاربة الإرهاب، بكل أشكاله ومظاهره"،وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية.

كما جدّدت تونس دعوتها المجموعة الدولية إلى "مزيد التنسيق والتعاون لمواجهةظاهرة الإرهاب إعتبارا لما تمثله هذه الآفة من خطر على أمن وإستقرار وتنمية بلدان العالم".