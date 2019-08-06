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مفاجأة في طقس العيد.. والأرصاد تصدر تحذيرا مهما

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:42 م
مفاجأة في طقس العيد.. والأرصاد تصدر تحذيرا مهما
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الأيام طقس معتدل على السواحل الشمالية ويكون حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كل الأنحاء.

وأصدرت الهيئة، بيانا اليوم الثلاثاء، تحذر فيه من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمن.

وطمأنت هيئة الأرصاد، المواطنين بأن هذه الأجواء تسمح بالخروج للمنتزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على  السواحل الشمالية 32 ـ 33 درجة، الوجه البحري والقاهرة 36 ـ 38 درجة، شمال الصعيد 38 ـ 40 درجة، جنوب الصعيد 40 ـ 42 درجة، جنوب سيناء 38 ـ 40 درجة.
وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد الأراضي المقدسة "مكة ـ المدينة" خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا هناك.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 42 إلى 44 درجة والصغرى من 28 إلى 30 درجة.


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المزيد عن: عيد الأضحي المبارك طقس العيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية
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