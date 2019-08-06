وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من المعهد الصحى للذكور دفعة رقيب أول شهيد محمود حسن السيد والدفعة الثانية من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد رمضــان أحمـــد محمـد والتى تمثل دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة .

بدأت مراسم الإحتفال بعرض للمهارات البدنية تضمن عدد من تمارين الإعداد البدني التى يتم التدريب عليها بشكل يومى كما إستعرض الطلبة والطالبات مهاراتهم فى رياضات كمال الأجسام والكاراتية والكونغ فو والتي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ، واستعرض الطلبة مهاراتهم في فنون الإشتباك والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس والسيطرة علي الخصم واجتياز الموانع ، أظهر مدى القوة والشجاعة والإستعداد القتالي العالى للخريجين .





أعقبه عرضاً لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات المختلفة أظهر مدى التدريب الراقى الذى يبرز إحترافية المقاتل ويظهر مدى الشجاعة والبسالة التى إكتسبها الطلبة خلال فترة الدراسة بالمعهد .

ونفذ الطلبة عرضا للمهارات التخصصية التمريضية يوضح أسلوب التعامل مع إصابات الميدان بمختلف أشكالها وكيفية التعامل الأمثل مع كافة الحالات المصابة ، مع إمكانية تنفيذ عملية الإخلاء الطبى بشكل إحترافى .





واستعرض الطلبة والطالبات من خلال بعض الناقلات دور التمريض فى تقديم خدمة طبية متميزة بالمنشآت الطبية بالقوات المسلحة وخارجها لخدمة أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين .

وقدمت فرقة موسيقية من طالبات المعهد الصحى إناث عروضاً متميزة ، كذلك قدمت إحدى الخريجات أبيات شعر تعكس الولاء والإنتماء وحب مصر .

وفي أداء متميز وانضباط عسكري راقي قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حمله الأعلام ‏، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، وقام القائد العام بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن .

أعقبه إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين علي الدبلوم الصحى العسكرى وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100% ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد ، وقام رئيس هيئة التنظيم والإداره للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين بدرجة رقيب ممرض تحت الإختبار .

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة الذي صدق علي منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقى رئيس هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة كلمه قدم فيها التهنئه للطلبة الخريجين وحثهم على أن يكونوا قدوة فى الإنضباط والإلتزام ومثالاً يحتذى به فى حب الوطن والتضحية من أجله ، كما أكد أن بناء دولة قوية يتطلب مواطنين أصحاء قادرين على العمل والعطاء ولا يتحقق ذلك إلا بمنظومة طبية تعمل بأعلى درجات الجودة والتطوير .