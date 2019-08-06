رئيس مركز معلومات الوزراء يلتقي ممثلي شركة "هواوي" العالمية

استقبل المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, السيد "بوب زهو", مسئول العلاقات المؤسسية بشركة "هواواي" العالمية والوفد المرافق له, وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المركز وشركة "هواوي" العالمية.





من جانبه, أعرب "بوب" عن سعادته البالغة بزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, مشيداً بالدور الفعال الذي يقوم به المركز من أجل المجتمع, متطلعاً لمزيد من التعاون المُثمر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لاسيما في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك.



