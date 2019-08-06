كورة لايف الاسطورة estora TV مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot تابع لايف

شاهد البث المباشر لمواجهة الهلال والأهلي KOORA ONLINE، والتي تقام على ملعب "الجوهرة المشعة"، في ديربي سعودي، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.





مشاهدة مباراة الهلال والأهلي حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الزعيم المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، هيون سو، علي البليهي، محمد الدوسري

في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري

في الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.





بينما من المتوقع أن يدخل الأهلي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد العويس

في الدفاع: حسين عبدالغني، محمد خبراني، محمد آل فتيل، يزيد البكر

في الوسط: سلمان المؤشر، نوح الموسي، جوزيف دي سوزا، دانييل أليكسيتش

في الهجوم: دجانيني، عمر السومة.





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