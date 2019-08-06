حملات توعية للجزارين بالفيوم للحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى تحت شعار "كل لحمتك وحافظ على ميتك"

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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قامت إدارة التوعية والإعلام بتنفيذ حملات توعية للجزارين واصحاب محلات الجزارة بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة عند غسيل لحوم الاضاحى وعدم الاسراف فى مياه الشرب هذا بجانب الحفاظ على مطابق الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الاضاحى بداخلها بجانب عدم صرف دماء الاضاحى داخل غرف التفتيش مما يعرض الشبكة للإنسدادات والطفوحات تحت شعار "كل لحمتك وحافظ على ميتك"



أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة ان إدارة التوعية تتفذ منذ عدة ايام حملات توعية تجوب مراكز المحافظة من اجل توعية المواطنين واصحاب محلات الجزارة بضرورة عدم صرف دماء ومخلفات الاضاحى على غرف ومطابق الصرف الصحى مما يعرض الشبكة وخطوط الطرد للإنسدادات والطفوحات هذا بخلاف تحميل محطات المعالجة والروافع طاقة فوق طاقتها التصميمية ويؤثر على عمرها الافتراضى ويعرضها للتلف والتوقف نتيجة هذه الدماء ومخلفات واحشاء الحيوانات المذبوحة بجانب استقبال هذه المحطات كميات كبيرة من المياه نتيجة غسيل الاضاحى



وأضاف درة أن هدف حملات التوعية توعية الجزارين بالحفاظ على مياه الشرب وتقليل كميات المياه المستخدمة وتجميع هذة الأحشاء والمخلفات داخل شكاير وأكياس بلاستيك والقاءها فى صناديق القمامة وذلك من باب المسئولية الوطنية والدينية من جانب المواطنين اتجاه مشاريع الصرف الصحى التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات



وأشار سيادته ان الحملات استهدفت الاماكن والميادين العامة كمركز اطسا وسنورس ومركز ومدينة الفيوم والشارع الرئيسى وسط مدينة الفيوم والتى تتمركز فيها اعداد كبيرة من الجزارين ومحلات الجزارة حيث يتم اتباع اسلوب المقابلة الشخصية فى توصيل الرسالة التوعوية بجانب لصق البوسترات المكتوب عليها رسائل التوعية والتعريف بخدمات الخط الساخن ١٢٥ والاتصال من اى تليفون أرضى فى حالة حدوث مشكلة تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي كما يتم التعريف ايضا بخدمات تلقى الشكاوى على الواتس اب وخطوط التليفونات المحمولة حيث تم لصق البوسترات أيضا على التكاتك واسوار ومداخل الوحدات المحلية والمدارس والوحدات الصحية والشئون الاجتماعية