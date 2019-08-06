رامي عياش يُحيي أجمل حفلات الصيف في إسبانيا ويتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

عاد البوب ستار رامي عياش، مباشرة من إسبانيا بعد إحياءه حفلين كبيرين في مطعم "لبنان" – ماربييا بحضور جاليات عربية عدة حضرت خصيصاً لمشاهدة نجمهم المفضل، وعلى مدى ليلتين قدم عياش حفلين من العمر بمشاركة حضور كثيف شاركه الغناء رقصاً وحماساً.

وقد أحيا عياش ليلة السبت إحدى أهم مهرجان صيف البقاع وتحديداً في بلدة الفرزل بحضور شخصيات سياسية وإجتماعية إضافة إلى جمهور كبير حضر من مختلف المناطق البقاعية، بحيث نفذت البطاقات قبل ثلاثة أيام من الحفل.

عياش أطرب الجمهور على مدى ساعة ونصف بباقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة بدء من "بغنيلا وبدقلا" وصولا إلى "قصة حب".

وقد تفاعل معه الجمهور بشكل غير عادي، كما أنه تصدر في هذه الليلة مواقع التواصل الإجتماعي بهاشتاغ "البقاع بقلب رامي عياش" بعد حملة كبيرة قام بها جمهوره من مختلف العواصم العربية.

عياش الذي أدهش الحضور بأداءه ، دفع رئيس فرقته المايسترو إيلي العليا لكتابة تعليق على صفحته الخاصة " رامي عياش يشبع جمهور الفرزل غناء ورقصاً وطرباً... بدأ بقرار الري وصولاً إلى جواب جواب الري". بإعتبار الموضوع سابقة في هذه الأيام خصوصاً في حفل مباشر.

على صعيد آخر انطلق منذ أيام قليلة عبر الشاشات اللبنانية والموسيقية فيديو كليب "قصة حب" ريميكس من توقيع المخرج كميل طانيوس.

كما يحيي عياش مجموعة جديدة من الحفلات والمهرجانات ما بين لبنان مصر تونس وقبرص.