"بعد إثبات عذريتها".. محامية "فتاة العياط": المتهمون لم يستطعوا إنكار روايتها أمام القاضي

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قالت "دينا المقدم"، محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط، إنه للمرة الأولى منذ بداية التحقيقات، طالبا اليوم في جلسة تجديد حبس الفتاة المقامة بمحكمة جنوب الجيزة، المواجهة بين "أميرة أحمد" والمتهمين "وائل برداح" و"إبراهيم"، المشتركين مع المجني عليه "الأمير فهد" في استدراج الفتاة ومحاولة التعدي عليها جنسيا.



وأضافت محامية الفتاة، في تصريح خاص لـ"بوابة الفجر"، أنه لم يستطع المتهمين إنكار رواية الفتاة امام القاضي.



ونظر اليوم، قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس "أميرة أحمد" القضية المشهورة إعلاميا "فتاة العياط"، وكان تم رفض استئناف حبسها في وقت سابق



وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أنه سوف يتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي.



واستعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان "الأمير فهد" سائق ميكروباص العياط، الذي قتل على يد فتاة اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها، لاستكمال التحقيقات في القضية والوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن نتائج تحليل عينة الـ"دي.أن.أي" للمتهمين الثلاثة في القضية.