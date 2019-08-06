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محمد عساف يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره ببغداد 14 أغسطس

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:12 م
محمد عساف يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره ببغداد 14 أغسطس
محمد عساف
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أحمد رمضان متولي
 
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يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف، لإحياء أولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتاريخ 14 أغسطس المقبل، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل الفني الكبير انها أنهت استعدادها لهذا الحفل في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد .

 

ويأتي اختيار عندليب فلسطين لهذا الحفل بعد ان أطلق عمله الغنائي مكانك خالي والتي تخطت مشاهداتها 108 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية بصراحة والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 12 مليون، لتكون أغنية "بصراحة" جواز السفر الذي ادخل عساف الى قلوب العراقيين والعرب بعد ان قدمها باللهجة العراقية .

 

من جهة أخرى يستعد عندليب فلسطين الفنان محمد عساف لإحياء عدد كبير من الحفلات الفنية والمهرجانات خلال الفترة المقبلة.

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