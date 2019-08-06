وزير الدفاع الأمريكي: سنمنع أي توغل تركي "غير مقبول" في سوريا



وتوترت العلاقات بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك إزالة الولايات المتحدة لتركيا من برنامج طائرة مقاتلة من طراز F-35 بعد أن اشترت أنقرة وتسلم الدفاعات الصاروخية الروسية من طراز S-400 التي تعتبرها واشنطن تهديدا.







قال وزير الدفاع الامريكي مارك اسبير يوم الثلاثاء: "أن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة" وأن الولايات المتحدة ستمنع التوغلات من جانب واحد مع توتر التوترات بين واشنطن وأنقرة".وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا، التي لديها بالفعل موطئ قدم لها في شمال غرب سوريا، وستقوم بعملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرق الفرات في شمال سوريا.وقال إسبير للصحفيين المسافرين معه إلى اليابان "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من جانبهم (تركيا) سيكون غير مقبول".وقال إسبير: "ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية التي من شأنها أن تزعج مرة أخرى هذه المصالح المتبادلة، وتشترك الولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بشمال سوريا".وقال إسبير إن الولايات المتحدة ليس لديها أي "طموح" للتخلي عن قوات الدفاع الذاتى، ولكنها تقصرت عن ضمان أن الولايات المتحدة ستحميهم في حالة العملية التركية.وكان هناك فريق من البنتاجون في تركيا للتحدث مع المسؤولين الأتراك حول هذه القضية وقال إسبير إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.وتهدف الحملة التي تقودها تركيا، والتي تأخرت لعدة أشهر بسبب المقاومة من واشنطن، إلى طرد قوات حماية الشعب الكردية من سلسلة من البلدة الحدودية في محافظتي الرقة والحسكة.واتهمت أنقرة واشنطن بتعطيل التقدم في إنشاء منطقة آمنة داخل الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا والتي سيتم تطهيرها من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية.هذا الأسبوع، قال أردوغان إنه تم إطلاع كل من روسيا والولايات المتحدة على عملية التخطيط، لكنهما لم يحددا متى ستبدأ، وسيكون هذا هو التوغل التركي الثالث في سوريا منذ عدة سنوات.