"لو مش عارف تجيبها".. رابط شغال لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

الفجر





وننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 tansik ، بعد إعلانها اليوم للطلاب الذين لم يعرفونها حتى الآن، ومن هنا سنقدم لكم رابط فعال ومباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، اليوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي.

حصلت 5357 كراسة من الكراسات التي تم التقديم علي تظلمات لها علي درجات، وجاءت تلك الدرجات تتراوح بين نصف درجة إلي ثلاثة درجات، وعلي طلاب المرحلة الأولي الذين حصلوا علي درجات من التظلمات النظر مرة أخري في نتيجة التنسيق الخاصة بهم، حيث سيتم تغير الكلية المرشحة لهم علي حسب تلك الدرجات المصححة، وبعد أن يتم معرفة نتيجة المرحلة الثانية برقم الجلوس والاسم عبر موقع البوابة الحكومية المصرية سيتم فتح الموقع لتقليل الاغتراب يوم الخميس 8 أغسطس 2019 وللتحويلات الإلكترونية، tansik.egypt.gov.eg.

تنشر بوابةالإلكترونية لمتابعيها من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، رابط شغال لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 التي ظهرت اليوم، فهناك عدد كبير من الطلاب والطالبات لم يستطيعوا معرفة نتيجتهم حتى الأن، ولا يعرفون ما الكلية التي لحقوا بها، ومن هنا إليكم رابط شغال يمكن من خلاله معرفة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019، وإليكم رابط بوابة الحكومة المصرية.