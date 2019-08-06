ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غرب المنصورة يتحفظ على محتويات المنصورة بلازا (صور)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:10 م
غرب المنصورة يتحفظ على محتويات المنصورة بلازا (صور)
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
شنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيقمع قسم شرطة أول المنصورة وقسم مرافق الدقهلية حملة مكبرة لتنفيذ قرارا الإخلاء الإدارى والتحفظ على محتويات 13 محل بمشروع المنصورة بلازا بمنطقة المشاية السفلية.

ترأس الحملة العميد حسام الجداوى مأمور قسم شرطة المنصورة أول، العقيد وائل الشربينى مدير غدارة شرطة المرافق، الرائد فاروق حماد وكيل إدارة المرافق، أحمد عبدالسميع رئيس حى غرب المنصورة، عبدالهادى محمد عبده، منى المتبولى نواب رئيس حى غرب، طه محمد سكرتير الحى، هدى محمد مدير الادارة المالية بالحى، رغدة السيد مدير المشتريات، هدير المنشاوى عضو قانونى، عبير محمد نظمى مدير التفتيش المالى والإدارى، ومسئولى الحجز الإدارى والمخازن والتعاقدات الحكومية بالحى.

وقامت الحملة بجرد محتويات 13 محل بمشروع المنصورة بلازا بمنطقة المشاية السفلية بحى غرب المنصورة والتحفظ عليها فعادة طرحها المزاد العلنى ضمانا لإستحقاق الحكومة لدى المنشأة بعد إخلالها بالعقود الإيجارية وعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة والذى نتج عنه فسخ التعاقد والتحفظ على محتوياته لضمان أموال الدولة.
Advertisements
المزيد عن: مصر المنصورة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية