غرب المنصورة يتحفظ على محتويات المنصورة بلازا (صور)



ترأس الحملة العميد حسام الجداوى مأمور قسم شرطة المنصورة أول، العقيد وائل الشربينى مدير غدارة شرطة المرافق، الرائد فاروق حماد وكيل إدارة المرافق، أحمد عبدالسميع رئيس حى غرب المنصورة، عبدالهادى محمد عبده، منى المتبولى نواب رئيس حى غرب، طه محمد سكرتير الحى، هدى محمد مدير الادارة المالية بالحى، رغدة السيد مدير المشتريات، هدير المنشاوى عضو قانونى، عبير محمد نظمى مدير التفتيش المالى والإدارى، ومسئولى الحجز الإدارى والمخازن والتعاقدات الحكومية بالحى.



وقامت الحملة بجرد محتويات 13 محل بمشروع المنصورة بلازا بمنطقة المشاية السفلية بحى غرب المنصورة والتحفظ عليها فعادة طرحها المزاد العلنى ضمانا لإستحقاق الحكومة لدى المنشأة بعد إخلالها بالعقود الإيجارية وعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة والذى نتج عنه فسخ التعاقد والتحفظ على محتوياته لضمان أموال الدولة.



شنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيقمع قسم شرطة أول المنصورة وقسم مرافق الدقهلية حملة مكبرة لتنفيذ قرارا الإخلاء الإدارى والتحفظ على محتويات 13 محل بمشروع المنصورة بلازا بمنطقة المشاية السفلية.